Richiedente asilo fermato per droga a Sassari

La Squadra Mobile di Sassari, nel corso di un’attività di diretta a contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, nel Centro Storico cittadino, ha proceduto all’arresto di un cittadino nigeriano di 25 anni, richiedente asilo, trovato in possesso di 8 dosi già confezionate e pronte alla vendita, di cui 7 contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina e una di sostanza vegetale del tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 6,00.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, mentre a piedi percorrevano la via San Carlo hanno incrociato il giovane che alla loro vista si è dato precipitosamente alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso, occultata nelle tasche dei pantaloni, della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato arrestato. Il giudice presso il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.