Minaccia di dare fuoco alla moto dopo una multa: arrestato

E' successo in via Montecassino, all'esterno dell'istituto Giua.









I carabinieri della stazione CC di Pirri della compagnia CC di Cagliari hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato cagliaritano cinquantenne.



Il tutto si è svolto intorno alle 09:00 in via Montecassino all’esterno dell’istituto “Giua”.



I militari di presidio nella zona dell'istituto erano impegnati a controllare alcuni giovani, durante il controllo però il pregiudicato si è rapidamente allontanato e si è diretto verso la sua moto che era parcheggiata lì vicino. I militari lo hanno raggiunto e poiché sprovvisto di assicurazione e della relativa revisione, i militari lo hanno multato. L'uomo ha reagito violentemente contestando la redazione dei verbali relativi al codice della strada. Il pregiudicato ha così aperto il serbatoio della moto e versato parte del carburante all’esterno, poi ha estratto un accendino e ha minacciato di dare fuoco. A questo punto i militari lo hanno immobilizzato immediatamente ma ha opposto resistenza violenta spintonando i militari. E' stato perciò ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.