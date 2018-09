Cambio al vertice dei Ris: il Tenente Colonnello Cesare Vecchio è il nuovo Comandante

Dal 16 settembre scorso, il Ten. Col. dei Carabinieri Cesare Vecchio è il nuovo Comandante del RIS di Cagliari;

Biologo e Direttore di Laboratorio, il Ten. Col. Vecchio arriva dal Comando del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma (Ra.C.I.S.), dove ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di Capo Sezione Addestramento, curando la formazione professionale dei militari specializzati e impiegati sia nelle delicate attività di laboratorio sia nel sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine.

In passato l’Ufficiale è stato Comandante della Sezione di Biologia del RIS di Messina ove ha assolto altresì alla funzione, in sede vacante, di Comandante di Reparto.

Nel corso della sua esperienza professionale è stato anche responsabile dell’Unità DVI dei Carabinieri (Disaster Victim Identification), nel cui ambito ha coordinato numerose missioni nazionali e internazionali, tra le quali la missione a Pucket in Thailandia, effettuata in occasione dei fatti tristemente noti e relativi allo Tsunami che nel 2004 ha colpito le zone del Sud Est asiatico. Durante tale missione ha partecipato attivamente con le autorità locali alle operazioni di identificazione e di riconoscimento dei connazionali coinvolti nell’evento.

Il Ten. Col. Vecchio, inoltre, ha coordinato il percorso di Certificazione della Qualità e di Accreditamento dei laboratori del Ra.C.I.S. nelle complesse procedure analitiche adottate. Ciò ha consentito all’Arma dei Carabinieri di affermarsi tra le prime Istituzioni che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento da parte di Accredia, esteso anche all’inserimento dei profili del DNA nella costituita Banca Dati Nazionale del DNA .