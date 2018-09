Quartu Sant'Elena. Furto con scasso nella notte, preso di mira un bar

Il locale si trova nella Via Leonardo Da Vinci, 85 del litorale Quartese. I ladri dopo aver sfondato con una grossa mazza una parete retrostante dell’esercizio commerciale, hanno avuto modo di accedere all’interno prelevando il registratore di cassa, contenente circa 70 euro e alcuni tabacchi, mentre vano è stato il tentativo di aprire alcune slot machine.



Nel corso della fuga sono state lasciate sul posto arnesi per lo scasso, tra cui un piede di porco e un’ascia, che sono stati sottoposti a sequestro dai militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena.



Le indagini sono in corso.