Grave atto intimidatorio, nel mirino la Presidente di Confindustria

Intimidazione ai danni della presidente della sezione Turismo di Confindustria meridionale della Sardegna, Clara Pili. Incendiata durante la notte la sua auto. L'episodio è avvenuto intorno alle 4.30 in via Malpighi a Cagliari.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno abbia infranto il vetro posteriore dell'auto dell'imprenditrice e abbia lanciato un pezzo di accendi-fuoco incendiato.

Il sedile posteriore e parte di quello anteriore hanno subito preso fuoco. Una persona che transitava nella zona si è accorta delle fiamme, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. L'incendio è stato domato ma l'auto è stata gravemente danneggiata.

Sulle ragioni dell'intimidazione Clara Pili non riesce a dare una spiegazione precisa. Possibili i collegamenti con la sua azienda per cause legate a contrasti interni, ma nessuna ipotesi è stata fatta.



C'è molta preoccupazione per l'accaduto e la polizia ha subito avviato le indagini.