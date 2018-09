Stintino. Sequestro di ricci: quattro contenitori per oltre due kg di polpa

Una pattuglia costituita da personale della Stazione Cfva Asinara, in servizio di vigilanza A.I.B. e vigilanza pesca in località Su Puntello, Comune di Stintino,hanno individuato tre persone intente nella raccolta di di ricci di mare, fuori dalla stagione in cui è consentito pescarli.

Un pescatore subacqueo procedeva alla raccolta dei ricci e due persone a terra provvedevano alla relativa apertura degli stessi e raccolta in apposti barattoli di vetro della polpa.

Al momento dell’intervento erano già stati riempiti quattro contenitori per un quantitativo di oltre 2 kg di preziosa polpa di riccio, occultati sotto la sabbia, mentre circa 450 ricci vivi attendevano di essere aperti per la relativa raccolta.

Solo a seguito di attenta osservazione in zona particolarmente impervia e perlustrazione a piedi della medesima, si è riusciti, grazia anche al supporto dei Barracelli di Stintino, a cogliere gli autori in flagranza, evitando che la polpa di ricci già raccolta venisse rigettata a mare allo scopo di occultare le prove dell’illecito.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale utilizzato per la pesca, dei contenitori pieni di polpa di ricci ed il rilascio a mare di 450 ricci ancora vivi evitandone la morte.

I quattro sono stati identificati e multati.