Aeroporto Elmas, si cambia: nuova viabilità e nuovi parcheggi

SOGAER, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha presentato il nuovo assetto

della viabilità di accesso al terminal passeggeri.



In coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza ENAC n. 3/18, che tiene conto anche

delle esigenze delle Forze dell’Ordine in caso di attivazione del Piano Antiterrorismo,

SOGAER ha inteso monitorare e regolare gli accessi dei veicoli all’area aeroportuale

mediante un sistema che prevede il ritiro di un ticket presso i varchi d’ingresso muniti

di sbarra.

Coloro che accederanno alla viabilità aeroportuale, per il solo transito, senza utilizzare

un parcheggio, avranno 10 minuti di tempo per uscire gratuitamente mediante

convalida del ticket presso uno dei varchi d’uscita.

Chi invece usufruirà di un parcheggio, inserirà nella colonnina di accesso dell’area di sosta prescelta il ticket appena ritirato al varco d’ingresso.

Oltre a un massimo di 10 minuti per entrare nel parcheggio, il ticket così convalidato garantirà, a seconda dell’area di sosta scelta,10 minuti di sosta gratuita presso il Kiss&Fly, del viadotto Partenze

10 minuti di sosta gratuita, presso i parcheggi Fronte Arrivi e Terminal del piano Arrivi.

Le aree di sosta breve gratuite per i primi 10 minuti salgono dunque a tre e il

numero totale dei posti auto utilizzabili gratuitamente passa a 320 (40 stalli al Kiss&Fly

delle Partenze, 180 nel parcheggio Fronte Arrivi e ulteriori 100 in que

llo Terminal) per un incremento del 128,6%.

Per le soste di lunga durata restano disponibili il parcheggio Multipiano (800 posti auto) e il parcheggio Low Cost (213 posti), appena oltre l’aerostazione. Confermata anche la disponibilità degli stalli gratuiti per passeggeri diversamente abili: le persone a ridotta mobilità potranno beneficiare gratuitamente dei posti auto dedicati al secondo livello del Multipiano: sarà sufficiente esporre in modo visibile l'apposito contrassegno in originale ed esibirlo presso la cassa presidiata al piano terra del Multipiano, unitamente al documento d'identità del disabile e al biglietto del volo di andata (per soste di durata superiore a ore 4) prima di ritirare la vettura. Il passeggero diversamente abile deve identificarsi personalmente 2 presso gli operatori in cassa al momento del ritiro dell'auto. Sia nel parcheggio Kiss&Fly del viadotto Partenze che nella corsia del viadotto Arrivi (la più vicina all’aerostazione) sono presenti degli ulteriori stalli a disposizione delle persone

a ridotta mobilità per la sosta breve.



Le casse automatiche per il pagamento di quanto eventualmente dovuto per la sosta sono ubicate in ogni parcheggio e in corrispondenza delle corsie di uscita dalla viabilità aeroportuale.

Le tariffe per l’utilizzo dei parcheggi non subiscono variazioni dalla loro entrata in vigore nell’agosto 2016.

Per prevenire abusi che risulterebbero nella congestione della viabilità di fronte

all’aerostazione, il gestore ha tuttavia dovuto fissare un massimo di 3 accessi giornalieri

gratuiti per i veicoli che non usufruiscono dei parcheggi a pagamento. Per

le stesse ragioni, chi eccede la franchigia temporale di 10 minuti ed esce dal

la viabilità aeroportuale superando l’intervallo di tempo concesso a titolo gratuito senza accedere

ai parcheggi, dovrà corrispondere un importo pari a 15 euro per ogni ora o frazione di

ora trascorsa dai 10 minuti successivi all’ingresso.

Alberto Scanu, amministratore delegato SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha spiegato: “Gli interventi appena conclusi nascono per esigenze di sicurezza, accessibilità e ordine. Il senso della novità è principalmente questo: mettere ordine nel flusso veicolare di fronte all’aerostazione per consentire a tutti di circolare in sicurezza in qualsiasi periodo dell’anno”.