Furtei. Incendio di un camion di legna lambisce un carico di bombole Gas

L'incendio, domato dopo ore, ha rischiato di far esplodere il carico di gpl







Un incendio ha colpito una rivendita di legna e minacciato un carico di bombole su un autocarro parcheggiato vicino.

E' successo nella notte sulla strada statale 197 in territorio di Furtei. Il tutto si è svolto dentro una rivendita di legname, dove è andato a fuoco la cabina di un camion articolato carico di legna. Sembrerebbe che l'incendio si sia propagato dentro la cabina del camion per cause ancora da accertare.

Due autocarri e un'auto in fiamme, questo il bilancio dell'incendio su cui indagano i carabinieri della compagnia di Sanluri.

Le fiamme sono divampate intorno all'una e sono state domate giusto in tempo prima potessero raggiungere il carico di un autocarro carico di bombole di GPL in sosta vicino al deposito di legna.



La Sala operativa del 115 ha ricevuto la richiesta di intervento e immediatamente sono scattati gli interventi dei vigili del fuoco della stazione di Sanluri e Cagliari.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.