Ferito da un petardo dopo la partita di calcio. Bimbo operato alla mano e alla testa

Un bambino sassarese di dieci anni è stato ferito gravemente a una mano dall'esplosione di un petardo che aveva raccolto a bordo campo al termine di una partita di calcio.



Il bambino aveva appena assistito a Siligo alla partita di calcio tra la squadra locale, dove gioca il fratello, e il Pozzomaggiore.



Dopo aver raccolto il petardo da terra lo stava portando dal padre, ma proprio in quel momento c'è stata l'esplosione che gli ha gravemente lesionato gli arti e la testa.

A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Silgo che era sul posto e che ha richiesto l'intervento del 118. Il fratello più piccolo e il padre del ferito hanno riportato lievi conseguenze.

Dopo l'intervento per l'ematoma alla testa, il bambino è stato trasportato con l'Elisoccorso a Cagliari, per essere operato alla mano lesionata nell'incidente.



L'intervento è andato bene, e dopo alcune ore di apprensione le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento.



Intanto, i carabinieri del comando provinciale di Sassari, lavorano per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e cercare eventuali responsabilità.