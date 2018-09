Guspini. Arresto per una coltivazione di marijuana

In manette un incensurato di Guspini.









Nella Località "Gentilis" in agro del Comune di Guspini, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato M. R., 38 enne di Guspini, incensurato, per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti.



Lo stesso, nel corso di un servizio di osservazione condotto dai militari già da diversi giorni, è stato avvistato mentre era intento ad innaffiare una piantagione di marijuana composta da 30 piante alte oltre due metri.

La coltivazione era servita da un impianto di irrigazione composto da diversi metri di tubazione ed una cisterna da 500 litri, che attingeva l'acqua da un vicino vascone di accumulo del servizio antincendio. L'uomo è stato bloccato dai militari e arrestato.