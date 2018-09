Contromano sulla 131, scontro frontale in prossimità dello svincolo per Ottana

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8:00 vicino ad Ottana, sulla statale 131 al km 28 direzione Abbasanta.

Uno scontro frontale tra una Fiat Grande Punto condotta da un 77enne pensionato di Gavoi ed una Audi A4 condotta da un agente di commercio 62enne di Mamoiada.



I Carabinieri hanno accertato che la Fiat Punto ha imboccato contromano la Statale 131 all'altezza dello svincolo di Ottana, scontrandosi con l'Audi.



Il pensionato di Gavoi è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco di Nuoro e trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, al momento non si conoscono le sue condizioni.



Il conducente dell'Audi non ha riportato evidenti traumi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ottana e della stazione di Oniferi. La Statale 131 è stata chiusa al traffico per alcune ore, per permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli e bonificare la sede stradale.