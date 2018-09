S. Andrea Frius. Incidente stradale: muore un ragazzo di 14 anni

Piantonato in ospedale l'investitore







E' stato travolto mentre si trovava sul ciglio della strada, dentro il paese da un'auto in corsa, C. S. morto in ambulanza mentre veniva portato all'ospedale.



I carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Frius hanno arrestato al termine degli accertamenti di legge, un 45enne di Silus, M. S. per omicidio stradale.



Secondo la dinamica, appurata dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova che hanno effettuato i rilievi, la Fiat Bravo percorreva a velocità sostenuta una strada centrale del paese, il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbandare travolgendo il ragazzo che camminava sul bordo della strada.



Inutile l’intervento del 118 di Senorbi, perché il ragazzo si è spento a seguito della frattura della base cranica riportata.