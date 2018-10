Carbonia, un incendio ha distrutto un appartamento

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia sono intervenuti in ausilio al personale dei vigili del fuoco del locale distaccamento in Via Cannas, dove sono divampate le fiamme all'interno di un appartamento.

Le fiamme hanno distrutto l'immobile che era vuoto al momento del fatto. L'appartamento era stato affittato ad uno studente 22enne di Carbonia.



Nessun danno è stato causato a persone. L'immobile è stato messo in sicurezza dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e le verifiche volte ad accertare la natura e le cause dell'incendio.