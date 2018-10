Carbonia. Arrestata una donna per atti persecutori nei confronti dell'ex compagno

I carabinieri della compagnia di Carbonia hanno arrestato, in flagranza di reato, M.C. 34enne originaria di NARCAO e residente a Santadi, responsabile dei reati di Atti persecutori e Violazione di domicilio nei confronti dell'ex compagno.



Nella notte appena trascorsa, alle due circa, è arrivata al 112 di Carbonia una richiesta di aiuto da parte di un uomo che, stanco è preoccupato degli agguati e dell'ennesima molestia da parte della ex compagna, chiedeva l' intervento dei Carabinieri.

Immediatamente giunti sul posto, nel comune di Sant'Anna arresi, i militari hanno trovato la donna che, avendo scavalcato ed essendosi introdotta nel giardino, stava battendo con calci e pugni sulla porta della vittima nel tentativo di entrare nell abitazione e di avere un contatto con l' ex.



Prontamente fermata dai carabinieri la donna è stata portata in caserma. La vittima, un 31enne pescatore del luogo, racconta ai militari delle continue vessazioni, molestie, pedinamenti e anche aggressioni che aveva subito in passato dalla 34enne, motivo per cui la stessa era stata ammonita nel 2016 dal Questore di Cagliari e diffidata dal commettere ulteriori atti di persecuzione nei confronti dell'uomo. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del comando dei carabinieri in attesa del rito per direttissimo.