Cagliari. Asse Mediano: rampa di uscita verso via dei Valenzani, stabilità statica non compormessa

Chiuso ieri a causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione, sarà riaperto martedì 9 ottobre 2018, il viadotto che dall'Asse Mediano di Scorrimento consente l'uscita verso via Dei Valenzani. L'annuncio l'ha dato il sindaco Massimo Zedda che rassicurando i cittadini ha anche precisato che "a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici incaricati, la stabilità statica della rampa non è in alcun modo compromessa".



Alla conferenza stampa di questa mattina al Municipio anche l'assessora Luisa Anna Marras che, coadiuvata dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, ha illustrato i lavori che partiranno sin già dal pomeriggio di oggi. Alle casse comunali non sarà però addebitato nessun costo perché "tutti gli interventi – ha precisato l'assessora – saranno a totale carico dell'impresa che ha realizzato la rampa".



"Per quanto riguarda invece la sostituzione del guard rail divelto dall'urto delle automobili coinvolte in un recente incidente – ha concluso il Primo Cittadino - sarà anche quello sostituito interamente nel corso della settimana ventura coi nuovi pezzi in arrivo dalla penisola". E con i 13milioni di euro stanziati in bilancio per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini, la sicurezza della circolazione veicolare sull'Asse Mediano verrà migliorata ulteriormente grazie al "rifacimento dei tratti del manto d'asfalto usurato".