Nurri. Individuato dal Corpo Forestale un covo con armi, droga e due passamontagna

Il personale della Stazione Forestale e di Isili ha scoperto in agro di Nurri, presso alcuni caseggiati a servizio di un'azienda agricola in località Funtana Culoru, un covo dove erano custodite illegalmente armi clandestine, utilizzate anche per attività di bracconaggio.



Grazie alla collaborazione delle Stazioni Forestali di Escalaplano e Senorbì, le perquisizioni si sono estese e gli inquirenti del Corpo Forestale hanno rinvenuto, bene occultato in mezzo a presse di foraggio, un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Sono stati inoltre trovati tre sacchi contenenti foglie e infiorescenze di Cannabis per un totale di circa 6 kg e due passamontagna. Infine, nei terreni dell'azienda agricola, individuata anche una coltivazione di 35 piante di Cannabis, alte quasi due metri.



A seguito di tali rinvenimenti l'allevatore C.L., 33 anni pregiudicato di Nurri, è stato quindi dichiarato in arresto per reati di detenzione di arma clandestina e per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.