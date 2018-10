Maltempo. Allagamenti e disagi alla circolazione in tutto il Sud Sardegna

Sono in corso diversi interventi nella zona di Castiadas e San Vito a causa del maltempo. Alcune famiglie sono rimaste isolate all'interno delle abitazioni, sono state raggiunte e condotte in zone più sicure.



Il ponte in località Camisa di Castiadas, è precauzionalmente presidiato dai Carabinieri.

Sempre i carabinieri della compagnia di Iglesias sono impegnati, unitamente con personale dei vigili del fuoco, in interventi di monitoraggio e sopralluogo a causa delle avverse condizioni meteo. In particolare in prossimità del Comune di Uta ove le forti piogge hanno stanno minacciato la percorribilità della sp1 chiusa questa mattina in alcuni tratti, zona carcere e zona Lanta Lucia. La viabilità è stata ripristinata e il tratto della SP1 riaperto.



Monitorati anche il rio Gutturu Mannu e Guttureddu, dove però i rischi di tracimazione riguardano zone campestri lontane dalle abitazioni.

Al momento non risultano danni, feriti o evacuazioni in corso.



Chiusa per allagamento in località Mara Mura la strada 195.