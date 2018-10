Allerta meteo rossa fino alla mezzanotte di domani. Zedda: scuole di ogni ordine e grado chiuse

L'Allerta Meteo Rossa in vigore fino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre, ha portato al provvedimento di chiusura degli Uffici pubblici e delle scuole che offrono corsi serali, da questo pomeriggio fino alla mezzanotte di domani.



Gli Uffici e le Scuole di ogni ordine e grado resteranno chiusi per tutta la giornata di domani. Chiusi anche i parchi, i cimiteri, le biblioteche, i musei e gli impianti sportivi cittadini.



La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità elevata prevista sino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre, su Cagliari, sui Comuni della Città metropolitana (Quartu Sant'Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta), gli altri Sindaci stanno adottando le stesse misure tramite ordinanze.



L'allerta riguarda l'intero versante sud orientale della Sardegna.



Al momento risulta chiusa al traffico la strada statale 195 in direzione Pula, si raccomanda la massima prudenza anche per la viabilità sul versante orientale, in particolare sulla 125.



Il presidente Francesco Pigliaru si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile, con cui è costantemente in contatto da Bruxelles, dalle prime ore della mattina, l'assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano. Massima l'attenzione sui fenomeni meteorologici di quest'oggi e domani per l'avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità, interessa in particolare il sud Sardegna, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola. Per domani sono previste precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale anche di forte intensità e con cumulati che possono rilevarsi molto elevati. Innalzato a codice rosso, dalle ore 12:00 di quest'oggi fino a tutta la giornata di domani, il livello di criticità idrogeologica e idraulica nelle zone Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu. Codice arancione, invece, in Gallura. "Monitoriamo costantemente la situazione e siamo in contatto diretto con tutti i sindaci" dichiara la direttrice generale della Protezione civile, Sandra Tobia. "In questo momento registriamo le maggiori criticità nelle zone di Capoterra e Ogliastra. Ci raccomandiamo con i cittadini perché si attengano alle normali regole di precauzione, evitando di mettersi per strada nelle zone maggiormente esposte al maltempo e tengano d'occhio gli avvisi che emettiamo ogni 3 ore. Nel pomeriggio saremo in video conferenza con il dipartimento Nazionale assieme a Liguria, Toscana e Piemonte per condividere l'andamento della situazione" conclude Tobia.