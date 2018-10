Maltempo. Uffici regionali e Università chiusi

La Regione, a causa dell'allerta per condizioni meteorologiche avverse, ha disposto, con una nota dell'assessore del Personale Filippo Spanu, la chiusura degli uffici regionali di Cagliari nelle giornate di oggi pomeriggio e domani ad eccezione dei servizi che erogano servizi essenziali.



La nota è stata emanata dopo aver preso atto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda che ha disposto la chiusura degli uffici pubblici del capoluogo.

Per gli uffici regionali situati nelle diverse sedi periferiche i direttori generali dovranno verificare l'esistenza di analoghe ordinanze emanate dai Sindaci competenti al fine di disporne la relativa chiusura. Mentre l'Universita' di Cagliari, sospende le attività fino alle 6 del 12 ottobre.



A causa dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile, a partire da oggi, 10 ottobre 2018, e fino alle 6 del mattino del 12 ottobre in tutto l'Ateneo sono sospese le attività didattiche come lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus; chiusa la biblioteca, aule studio e attività connesse, segreterie studenti, discussione delle lauree, attività congressuali.

Tutte le attività in qualche modo legate al servizio agli studenti e al pubblico, interromperanno il servizio nelle ore indicate.



I docenti e il personale tecnico-amministrativo possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi, difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà familiari determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola.