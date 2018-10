Trovata auto sommersa, avviate operazioni di recupero

E' stata trovata la macchina in cui viaggiava la Tamara Maccario, la 44enne di Assemini che risulta dispersa da ieri sera.

La donna era in macchina insieme al marito 48enne e alle tre figlie - una 26enne e due 14enni - quando l'auto, nella zona tra la Corte del Sole e Assemini, è stata travolta dall'acqua.

È stata una persona che ha visto la scena ad avvisare le forze dell'ordine.



La 26enne è stata recuperata dai carabinieri aggrappata a un cespuglio. È stata lei a raccontare che in macchina con lei vi era il resto della famiglia. Sono quindi scattate le ricerche.

Le ragazze 14enni sono riuscite a raggiungere un'abitazione e a chiedere aiuto, il loro padre invece è stato recuperato con un elicottero dell'esercito intorno alle 3.30 quindi è rimasto in acqua alcune ore.



Intorno alle 9.30 di questa mattina è stata ritrovata l'auto. Sono in corso le operazioni di recupero dell'auto.

Notizia in aggiornamento.