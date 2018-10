Il corpo ritrovato appartiene alla donna di Assemini dispersa

Il corpo rinvenuto e subito dopo identificato è della donna di Assemini, scomparsa ieri e di cui non si avevano notizie dopo il ritrovamento, questa mattina della sua macchina.



Tamara Maccario è stata trovata a poca distanza dall'auto.



Come si temeva, è arrivata l'identificazione del corpo, rinvenuto poche ore fa dai sub dei Carabinieri. Le ricerche sono state difficili e complicate dal colore e dalla torbidezza dell'acqua, melmosa e con detriti che hanno reso complicato trovare il corpo, come dichiarato da un vigile del fuoco che ha partecipato alle ricerche “siamo andati a tentoni”. Le operazioni di ricerca si sono concentrate in località Sa Traia, tra la Statale 130 e il centro commerciale di Cortexandra a Sestu.

La donna era dichiarata dispersa da ieri sera.



L'auto su cui viaggiavano è stata travolta dalla piena del fiume tra Elmas, Assemini e Sestu. Tutta la famiglia era uscita per allontanarsi dalla loro abitazione che, visto le forti piogge, sarebbe rimasta isolata. L'acqua del fiume e le forti piogge hanno travolto la macchina. Il marito e le tre figlie si sono messi in salvo, la povera donna non è riuscita ad uscire dall'abitacolo. A dare l'allarme è stato un uomo che ha visto la macchina in difficoltà e ha avvisato le forse dell'ordine.

La donna, come detto, era in macchina insieme al marito 48enne e alle tre figlie - una 26enne e due gemelle 14enni.

La 26enne è stata recuperata dai carabinieri aggrappata a un cespuglio. È stata lei a raccontare che in macchina con lei vi era il resto della famiglia. Sono quindi scattate le ricerche.



Le ragazze 14enni sono riuscite a raggiungere un'abitazione e a chiedere aiuto, il loro padre invece è stato recuperato con un elicottero dell'esercito intorno alle 3.30 di stanotte.

Cristina Caddeo