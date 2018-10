Maltempo. Tavolo tecnico a Villa Devoto. Iniziati i lavori di ripristino della ss 195

I lavori di ripristino della Strada Statale 195 dureranno cinque giorni. L'Anas prevede l'apertura al traffico della Sulcitana lunedì prossimo. È quanto emerge dal tavolo convocato dal presidente della Regione Francesco Pigliaru con l'assessore dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, l'assessora dell'Ambiente Donatella Spano e vertici e amministratori di Anas, Genio Civile, Protezione Civile, Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Capoterra.

Durante il tavolo è stato individuato un itinerario alternativo provvisorio, differenziato per veicoli e mezzi pesanti, per collegare la città di Cagliari con il territorio di Capoterra attraverso la dorsale Cacip e la viabilità interna consortile, sino a che non sarà ripristinata la Strada statale. Il percorso sarà immediatamente segnalato al Ccs, Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Cagliari, che adotterà i provvedimenti necessari per renderlo operativo.

La Città Metropolitana garantirà la quantificazione dei danni e gli interventi d'urgenza, il Comune di Capoterra la fruibilità dell'itinerario, la segnaletica e il presidio della viabilità. L'assessore Balzarini si è quindi recato in Prefettura per comunicare il risultato della riunione.