Viabilità. Riaperta al traffico una parte della ss 195 sulcitana

E’ stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 “Sulcitana” tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso a seguito delle fortissime precipitazioni.



Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti ad eccezione di quelli diretti ai siti produttivi dell’area del porto canale e della zona industriale di Macchiareddu. Contestualmente è stata riaperta la traffico anche la strada statale 195 RACC, nel territorio comunale di Cagliari.



Permane la chiusura del tratto successivo della statale 195, dove sono in corso, dalle prime ore di questa mattina, i lavori della ditta di manutenzione incaricata dall'Anas sulla strada statale 195 “Sulcitana”, per l’esecuzione degli interventi urgenti di ripristino della sede stradale e della viabilità nei punti dove si è verificato il cedimento dei rilevati di avvicinamento a tre opere idrauliche al km 8,900, al km 9,300 e al km 10,100 della strada statale, nel territorio comunale di Capoterra.



Uomini e mezzi Anas sono inoltre impegnati per la gestione della viabilità lungo un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda, dal km. 42,100 al km. 44,420, a causa di una smottamento della pendice in prossimità dell’ingresso sud della galleria Arexini. Chiuso anche un tratto della statale 390 “di Barisardo”, dal km 2,000 al km 8,200, a causa di allagamenti. Sempre per allagamenti è chiusa la rampa di collegamento della statale 195 Racc alla statale 554.



L'ultimo bollettino meteo della Protezione civile parla di allerta meteo a criticità moderata, arancione, fino alla mezzanotte di oggi, 11 ottbre e criticità gialla per la giornata di domani.