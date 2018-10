La Protezione Cvile in piazza con la campagna "Io non rischio"

Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.



E', come si legge nella presentazione della campagna nazionale, "un proposito, un'esortazione che va presa alla lettera. L'Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto.Ma è altrettanto vero che l'esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: io non rischio".



Raccontare ai cittadini le buone pratiche per minimizzarne l'impatto su persone e cose. E' la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.



Sabato 13 e domenica 14 ottobre, nella centrale piazza Garibaldi/via Alghero, per la quarta volta consecutiva, Cagliari aderisce a "Io non rischio", la Campagna Nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L'amministrazione comunale sarà presente nello stand dei volontari dell'Associazione ALBA con il piano di protezione Civile e il Piano di Emergenza, per far conoscere, grazie ad una postazione informatica, gli scenari dei rischi che sono stati individuati nel Capoluogo e quali sono le misure da adottare, come quelle di auto-protezione che sono già pubblicate sul Portale istituzionale .



Sarà inoltre possibile registrarsi al nuovo servizio di allerta meteo via sms che ha già trovato il gradimento di tutti quei cagliaritani che vogliono essere informati sugli allerta meteo, gli avvisi di condizioni meteo avverse e le norme di comportamento in caso di necessità.



"Un'ulteriore iniziativa, sottolinea Claudia Medda assessore alla Protezione Civile, sarà il progetto didattico che coinvolgerà già dai prossimi giorni le ultime classi delle scuole elementari e medie cittadine sulle tematiche della protezione civile, il piano di emergenza comunale e le misure di autoprotezione".



Sul sito ufficiale della Campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un'alluvione, una frana, un terremoto o un maremoto.