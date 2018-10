Contolli antidroga e sicurezza: i Carabinieri arrestano due gambiani nel corso del weekend

I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari, hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti un pregiudicato gambiano 19enne, nullafacente.



Il giovane extracomunitario regolarmente residente sul territorio regionale, è stato sorpreso, nel corso di un mirato servizio antidroga svolto dei carabinieri nel corso del fine settimana, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente, corrispondente a circa 3 g di hashish ad un giovane studente cagliaritano di appena 15 anni.



Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno perquisito l’extracomunitario, trovandolo in possesso di oltre 60 g di hashish, suddivisa già in più di 20 dosi, finalizzata allo spaccio, oltre ad un coltello a serramanico utilizzato per Il taglio della sostanza e 50 euro di banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività illecita. Ancora un arrresto, stavolta per tentata estorsione. In manette un giovane extracomunitario, gambiano ventenne, richiedente asilo. Alle prime luci dell'alba, una donna di 52 anni, ha notato la presenza del giovane extracomunitario, nei pressi di via Legnano dove la donna aveva parcheggiato la sua autovettura. Il giovane si è dunque avvicinato alla macchia con fare assolutamente minaccioso e giunto in prossimità della donna, le ha chiesto insistentemente del denaro. La donna si è rifiutata, è salita a bordo della sua macchina e si è chiusa dentro. A quel punto il giovane gambiano ha cominciato con violenta furia e aggressività a percuotere con calci e pugni l’autovettura della donna che, terrorizzata, ha chiamato il 112. La centrale operativa dei carabinieri ha immediatamente avviato le ricerche, intercettando il giovane extracomunitario, che nel frattempo si era rifugiato all’interno della struttura ricettiva per extracomunitari di via Santa Maria Chiara. Raggiunto e individuato lo hanno ammanettato e arrestato.