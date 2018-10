Assemini, bimba ferita per un cedimento di un cancello in un parco giochi

Pomeriggio domenicale con disavventura per madre e figlia che giocavano nel parco cittadino di Assemini.



I Carabinieri della stazione CC di Assemini sono intervenuti in piazza Don bosco, chiamati dopo un incidente che ha fortunatamente causato il lieve ferimento di una bimba di un anno.



La bambina nata nel 2017, era in compagnia della madre, quando per cause ancora da accertare il cancello d’ingresso del parco delle dimensioni circa di un metro per uno, è crollato colpendo la bambina alla testa e alla mano sinistra

Il cancelletto è fuoriuscito, all’atto della sua apertura, dai relativi cardini.



I carabinieri hanno allertato il 118 che ha soccorso la bambina; è stata trasportata subito presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. La bimba è stata dimessa poco dopo con una lieve lesione e una prognosi di 10 giorni.