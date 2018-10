Capoterra. Incidente sul lavoro: ferito un operaio di Quartu

L'uomo Ŕ stato ricoverato all'Ospedale Marino, non sarebbe in pericolo di vita.







Incidente sul lavoro a Capoterra intorno alle docidi di oggi. Un operaio, F. A. di 65 anni residente a Quartu S. E., era a bordo dell’autocarro equipaggiato con grù, quando nello scaricare alcune lastre di marmo, della dimensione di 6mq con spessore di 5cm, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una lastra, cadendo a terra e urtando violentemente il capo e il bacino.



L'uomo stava lavorando presso un'impresa artigina che lavora il marmo, a capoterra in Via Emanuela Loi. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per accertare le dinamiche e attivare i soccosi e le procedure del caso.

L'operaio feito è stato soccorso dai sanitari 118 ed è stato trasportato presso l'Ospedale Marino di Cagliari e non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto è intervenuto il personale del servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell’a.s.l. n.8 di Cagliari per gli adempimenti di competenza. E' stata inoltre informata A. G. dalla locale a.s.l. e dalla stazione cc di Capoterra.