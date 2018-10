Trovato nelle campagne di Ghilarza un corpo, potrebbe essere quello di Manuel

E' stato ritrovato nelle campagne di Ghilarza,un corpo conlesioni importanti al craneo e in avanzato stato di decomposizione; solo le ananlisi del medico legale potranno dire se si tratta del corpo di Mnuel Careddu, scomparso da Macomer oltre un mese fa.

Il corpo era sepolto e sembra presentare evidenti segni di violenza e importanti lesioni osee.



La Procura, comunque, si mantiene cauta, perché non ci sono segni che, almeno in apparenza, diano la certezza sull'identità. Non sono stati trovati documenti e non ci sono indumenti che possano confermare: il riconoscimento a livello visivo pare difficile.

Già dalla mattina di oggi le ricerche si stavano concentrando nelle campagne di Ghilarza.



Ancora non è chiaro se l'informazione circa la localizzazione del corpo sia stata data da uno degli arrestati. In carcere a Massama si trovano i tre maggiorenni,mentre un minorenne di Ghilarza è invece rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu, mentre una diciasettenne originaria di Macomer, ma residente ad Abbasanta, sta per essere trasferita in un istituto della penisola.



Per l'omicidio del 18enne di Macomer sono finiti in carcere cinque giovani, accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Il ritrovamento del corpo, presumibilmente appartenente a Manuel, è avvenuto in un punto preciso all'interno di un terreno sul quale aveva lavorato uno degli arrestati.



Notizia in aggiornamento