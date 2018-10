Operazione antidroga: maxi deposito di marijuana all'interno di una stazione di pompaggio dell'acqua

I militari dell'Aliquota Operativa di Jerzu unitamente alla Stazione di Cagliari Pirri ed allo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M.S. 23 enne incensurato di Nurri, A.A. 30 enne incensurato di Nurri, C.L. 59 enne pregiudicato di Cagliari.

L'attività ispettiva aveva avuto inizio giorni fa, con controlli nel territorio di Nurri. I Carabinieri erano impegnati a verificre l'esistenza di un traffico di stupefacenti tra il sarcidano ed il cagliaritano e il personale dell'Aliquota Operativa di Jerzu ha dato il via ad una serie di pedinamenti nei confronti di uno degli arrestati che in pochi giorni ha condotto i Carabinieri in un terreno agricolo del comune di Cagliari in loc. San Lorenzo. Una volta ndividuata la zona, costituita da vasti terreni agricoli, sono stati avviati dei servizi di osservazione fino al momento in cui i tre uomini sono stati visti scavalcare una rete di recinzione per recarsi all'interno di una centrale di pompaggio dell'acqua di proprietà pubblica. Da lì il blitz dello Squadrone Cacciatori Carabinieri di Sardegna che, dopo una breve pianificazione dell'intervento, hanno fatto irruzione all'interno del caseggiato sorprendendo due degli arrestati mentre stoccavano lo stupefacente.



Il terzo era all'esterno che sorvegliava la zona. I due ragazzi presenti all'interno sono stati sorpresi intenti a separare le infiorescenze pronte dalle piante di cannabis indica messe in essiccazione. In particolare, sono stati rinvenuti all'interno di due sacchi di iuta circa 10 kg di marijuana e 50 piante di cannabis indica dell'altezza media di circa 2.00 m e del peso complessivo di circa 80 kg. Sul posto sono sopraggiunti le pattuglie della Stazione di Cagliari Pirri per procedere con le operazioni di sequestro.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe avuto un rendimento di circa 300.000 euro. Il raccolto, dopo gli opportuni campionamenti, è stato distrutto.