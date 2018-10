Cagliari. Furto di auto e inseguimento tra le vie del centro

Inseguimento tra auto nelle vie del centro di Cagliari. I carabinieri hanno inseguito un ladro che è scappato dopo aver rubato una fiat 500.

I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Cagliari hanno arrestato, nella flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a P..U, un 25enne, M. L., residente a Mamoiada.



Il giovane dopo aver rubato una fiat 500 parcheggiata nel quartiere Villanova, è stato intercettato dall’equipaggio del norm in viale Diaz. L’uomo, a bordo dell'auto rubata, accortosi dei militari, si è dato alla fuga ad alta velocità percorrendo le strade del centro abitato di Cagliari, anche in senso di marcia contrario, con il rischio di investire i pedoni. Il giovane è stato bloccato dai Carabinieri dopo circa 8 km di inseguimento.

Il malvivente, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi usati normalemnte nei furti: due guanti in gomma di colore nero, un cacciavite, un pinza “ pappagallo” e una centralina elettronica per la gestione del motore di autoveicolo.