Taglio del nastro per la nuova AREUS di Nuoro: un centro di emergenza e urgenza per una moderna sanità

Uno spazio restituito ai cittadini che diventa una sede moderna ed efficiente per l'Azienda regionale della emergenza e urgenza della Sardegna: la nuova sede di AREUS, inaugurata a Nuoro, è un pezzo di storia della città, l'ex convento delle Carmelitane scalze, che grazie alla collaborazione fra il Comune e la Regione rinasce con un ruolo centrale per l'intera isola, a distanza di anni dalla sua ristrutturazione.



L'AREUS, istituita con la legge regionale 23 del 2014, nasce sul modello dell'AREU della Lombardia. "L'obiettivo era quello di raggiungere una condivisione di protocolli – ha detto l'assessore della Sanità Luigi Arru – per superare una visione competitiva del sistema sanitario e garantire un servizio di emergenza e urgenza omogeneo in tutto il territorio regionale. Lo abbiamo fatto collaborando con la Lombardia e abbiamo così aperto una strada, tanto che ora stanno nascendo AREU in Sicilia e altre regioni italiane".



La Sardegna, infatti, è stata la prima regione a intuire che le buone pratiche della Lombardia potevano essere trasferite e organizzate con un sistema omogeneo, per affrontare esigenze e funzioni che sono comuni: una scommessa resa possibile dalla decisiva collaborazione dell'AREU lombarda, il cui direttore, Alberto Zoli, ha partecipato alla cerimonia di questa mattina.



"Ringrazio Fulvio Moirano per lo sforzo che sta facendo - ha continuato Arru – per realizzare la nostra visione integrata e reticolare, in cui l'elisoccorso e l'elitrasporto hanno un ruolo fondamentale. AREUS diventa il tessuto connettivo che lavora con la rete ospedaliera per le patologie tempo dipendenti: da quando abbiamo esordito – dice ancora l'Assessore – sono stati fatti interventi giorno e notte per patologie gravissime, di cui solo 23 a La Maddalena."



"Oltre che essere la nostra sede operativa regionale – ha detto il Direttore Generale di Areus Giorgio Lenzotti – sarà un luogo aperto, uno spazio della città e per la città – e ringrazio il sindaco di Nuoro Andrea Soddu per averlo messo a disposizione. Stiamo facendo un buon lavoro, e questa sede assume anche un significato simbolico, a dire: noi ci siamo. Nati da appena 11 mesi – ha proseguito Lenzotti – stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci sono stati dati. Uno era l'attivazione dell'elisoccorso e ci siamo riusciti, con oltre 400 interventi nei primi tre mesi. Continueremo a lavorare molto sulla formazione degli operatori e sulla riorganizzazione delle postazioni avanzate e di base. Una delle prossime sfide è quella di attivare il numero unico europeo 112."



E sulle cose da fare nell'imminente futuro si è concentrato l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau: "Per rendere operativa l'Areus non si può prescindere dalla gestione diretta di tutto il personale e della presa in carico di tutte le convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative che forniscono i mezzi e gli equipaggi di base, affrontando il tema annoso del rinnovo e dell'adeguamento delle convenzioni in essere. Occorre inoltre definire una politica di formazione che sia in grado di colmare le attuali carenze di medici abilitati all'Emergenza Territoriale, uniformando i protocolli d'azione su tutto il territorio regionale."





Soddisfatto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che ha ringraziato "tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo: la Regione, il Consiglio regionale che ha votato affinché la sede di AREUS fosse a Nuoro, le precedenti amministrazioni che hanno ristrutturato il convento. L'importanza di avere qui in città la sede regionale dell'Azienda – ha detto Soddu – sta nel fatto di aver potuto aprire questa struttura e renderla fruibile, sta nei posti di lavoro, sta nell'essere il centro regionale di una formazione continua degli operatori. Un grande risultato per la nostra città."