Cagliari. Calci e pugni in pieno giorno, finisce in ospedale un giovane cagliaritano

L'aggressione in Via Italia a Pirri.







L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo.

Un giovane di 37 anni è stato aggredito con violenti calci e pugni al volto da un altro ragazzo, presumibilmente suo conoscente e coetaneo.

Il giovane è stato ferito pesantemente al volto ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Brotzu dove è ricoverato, in prognosi riservata, per un importante trauma cranico.



Dopo l'aggressione sono intevenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari, ma dell'aggressore al momento non vi è nessuna traccia.

Le indagini sono in corso.

Non si conoscono, al momento, i motivi che hanno indotto l'aggressore a manifestare tanta violenza.



Notizia in aggiornamento.