L'universita' di Cagliari apre alla pratica sportiva del “Badminton”, inserito nel corso di studi di scienze motorie

Firmato un accordo con l'Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna e il Comune di Maracalagonis e altri Enti per incentivare la pratica del Badminton.









Il protocollo ha lo scopo di diffondere, migliorare e promuovere la cultura sportiva, ed in particolare la pratica del Badminton, in modo particolare nelle zone dove l'offerta di spazi e infrastrutture è minore. L'accordo ha visto seduti allo stesso tavolo l'Università degli Studi di Cagliari, la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, la Federazione Italiana Badminton, il Comune di Maracalagonis, l'Istituto Comprensivo di Maracalagonis, la Cooperativa 3A; l'Istituto Tecnico Economico "Pietro Martini" di Cagliari, il Convitto Nazionale e l'Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari.

Con la firma del protocollo l'Ateneo si impegna a inserire il Badminton tra gli sport oggetto di insegnamento all'interno del corso di Laurea in Scienze Motorie a partire da quest'Anno accademico, consentire lo svolgimento dei tirocini obbligatori e facoltativi degli studenti che avranno positivamente concluso il percorso formativo per il conseguimento del 1° livello SNAQ, negli spazi del Palazzetto dello Sport di Maracalagonis, all'interno del progetto "MaraBadminton" o in istituzioni scolastiche aderenti al progetto "MaraBadminton". Inoltre, attraverso proprie strutture specializzate, come il laboratorio di fisiologia dello sport dell'Università degli Studi di Cagliari ed il Centro Obesità della Azienda Ospedaliera Universitaria, verranno realizzati programmi di ricerca congiunti con la FI.Ba.

"Portiamo questo sport all'interno del nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore, Maria Del Zompo – E' un altro momento in cui l'Università di Cagliari si apre al territorio, attraverso il dialogo e una sinergia davvero forte con gli altri enti, le aziende e i comuni, mettendo in campo un'iniziativa che punta alla crescita dei nostri giovani e della nostra società".

La firma di questa mattina consente in questo modo di promuovere con maggiore determinazione "Marabadminton", un progetto pilota che realizza un'azione di innovazione didattica in sinergia con partners istituzionali nel mondo dello sport, dell'imprenditoria e del territorio, nato dalla volontà di realizzare un centro tecnico federale regionale, al servizio della pratica sportiva degli studenti in orario extrascolastico, a Maracalagonis, nelle immediate vicinanze del capoluogo di regione, Cagliari, del terzo comune più popoloso della Sardegna, Quartu S.Elena, e di altri importanti centri del sud Sardegna, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Sinnai.



"L'importanza del progetto è soprattutto culturale - afferma il Direttore dell'USR Francesco Feliziani - "Vogliamo dimostrare che per realizzare qualcosa di importante per gli studenti, per la scuola, per il territorio possono bastare un'idea, tanto impegno, la creazione di alleanze tra Istituzioni e cercare di utilizzare al meglio le strutture già esistenti e le grandi potenzialità turistiche del nostro territorio".



L'azione del modello sperimentale di "spazio scuola aperto e flessibile" che si vuole implementare, pone a fondamento la considerazione che la gran parte degli sport cosiddetti "minori" non è sostenuta dalla presenza diffusa di strutture, tecnici formati, strumenti e materiali adeguati alla pratica e allo svolgimento. Nel territorio di Maracalagonis (a circa 15 km da Cagliari), la presenza di un palazzetto dello sport con grandi potenzialità ma scarsamente utilizzato, ha suggerito l'intervento congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale in partnership con la FI.BA, con il comune di Maracalagonis, proprietario dell'impianto, e con tutti gli altri firmatari dell'accordo. Il fine ultimo è quello di valorizzare la struttura, mettendola a disposizione delle scuole del territorio e creando le condizioni per inserirla nel circuito del turismo sportivo nazionale ed internazionale per garantire, a regime, la piena autonoma sostenibilità finanziaria del progetto.