Samassi. Furto al mobilificio, arrestato un dipendente

I militari della Stazione CC di Samassi hanno arrestato per furto aggravato, M. E. di 37 anni, residente a Sanluri. L’uomo è stato arrestato a seguito del furto all’interno del mobilificio Onnis & Matta di Samassi del quale è dipendente. L’uomo per porre in furto si è introdotto all’interno dell’edificio, in orario di chiusura al pubblico e per evitare l’identificazione mediante la Videosorveglianza, installata nel negozio, ha utilizzato un lenzuolo con il quale è riuscito a coprire parte del corpo ed il viso. Ma questo escamotage non è servita perché è stato subito identificato e arrestato. La refurtiva recuperata è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari.