Sestu. Droga in auto e in casa, due arresti

È successo ieri pomeriggio, quando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant'Elena impegnata in un servizio di controllo del territorio nei pressi del centro commerciale de la Corte del sole di Sestu, ha notato una Fiat Punto grigia con due persone a bordo e alla guida M. G. , 65enne cagliaritano, senza fissa dimora, pluripregiudicato con diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, armi e traffico internazionale di stupefacenti, appena uscito dal Carcere di Uta.

La circostanza ha insospettito i militari che hanno deciso di seguirne i movimenti e bloccando l’auto che nel frattempo si era diretta sulla SS131 in direzione Monastir.

A bordo oltre al pluripregiudicato si trovava anche S. O., 24enne con precedenti penali, residente ad Elmas,

L’auto e i passeggeri sono stati perquisiti e sono stati rinvenuti sul tappetino anteriore lato passeggero, due involucri termosaldati contenenti complessivamente kg 1 hashish e di un cipollotto contenente gr. 21 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina,

La successiva perquisizione domiciliare di Elmas consentiva di rinvenire e sequestrare 1,5 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana in boccioli e un passamontagna. Per i due sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e finiti in carcere di Uta.