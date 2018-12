Cagliari. Per il Capodanno in piazza speciali misure di sicurezza

Per assicurare una partecipazione ordinata e in sicurezza al concerto di fine anno dei Subsonica nella piazza Yenne a Cagliari, in accordo con gli organi di vigilanza della Prefettura, della Questura, del Comune di Cagliari, dei Vigili del Fuoco e del 118 sono state diffuse alcune prescrizioni allo scopo di consentire un accesso ordinato e senza pericoli e una felice partecipazione ai festeggiamenti.



L'area dello spettacolo, che si sviluppa lungo tutto il largo Carlo Felice, è ripartita in due settori (Settore 1 e Settore 2) divisi all'altezza di Vico Largo Carlo Felice. I due Settori non sono fra loro direttamente comunicanti e non sarà possibile passare dal primo al secondo attraversando lo spazio di separazione nel largo Carlo Felice.



Tutti i varchi sono presidiati da personale dell'organizzazione e delle forze dell'ordine che effettueranno controlli su rispetto delle misure di sicurezza e sequestreranno gli oggetti non ammessi I varchi di accesso e i varchi di esodo sono disposti secondo una planimetria pubblicata sul sito del Comune , sono tra loro separati e dovranno essere rispettati sia per l'ingresso nell'area dello spettacolo che per l'uscita dalla stessa.



Dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del primo gennaio 2019 nelle aree in cui si svolgono gli spettacoli di fine anno: Piazza Yenne e Largo Carlo Felice; Piazza San Giacomo; Bastione Santa Croce; Parco della ex Vetreria di Pirri, non sarà possibile:

introdurre, depositare al suolo detenere, trasportare o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle pubbliche e private.

detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre o usare petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.



I divieti si estendono anche al raggio di 50 metri dai sopra elencati luoghi di spettacolo per ragioni di sicurezza generale.