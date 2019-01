Protezione civile: rischio strade ghiacciate

Pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per le basse temperature.



A partire dalle 20 di giovedì 3 e fino alle 9 di sabato 5 gennaio, sulla Sardegna si avranno temperature minime basse (inferiori a 2° in pianura) o localmente molto basse (inferiori a -3° in pianura) in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore del mattino di oggi.



Nelle ore più fredde della giornata saranno possibili locali gelate.

"Il comunicato di condizioni meteo avverse diramato oggi dalla Protezione civile della Regione Sardegna suggerisce a tutti la massima prudenza nelle strade dell'Isola, in particolare per coloro che viaggiano su mezzi a due ruote, alla luce del considerevole abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore. Da zona a zona la situazione potrà mutare notevolmente, tuttavia in molte località sarà alta la possibilità della formazione di ghiaccio. E questo a prescindere dalle eventuali nevicate che dovessero verificarsi a certe quote. Raccomandiamo a tutti di attenersi alle disposizioni date dalla Protezione civile".Queste la parole dell'assessore Spano.