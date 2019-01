Droga. Blitz dei carabinieri, chiuso un circolo privato

Un blitz all’interno di un circolo privato di cagliari ha consentito ai carabinieri della compagnia di cagliari di arrestare un coppia di cagliaritani per il reato di traffico di sostanze stupefacente sequestrare stupefacente gia’ pronto per lo spaccio. E’ l’esito di un’operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari della sezione radiomobile in via Santa Maria Chiara. I carabinieri dopo essersi appostati all’esterno del circolo "diamond" hanno fermato un assuntore di droghe, poco prima uscita dal locale, con una dose di cocaina acquistata proprio nel circolo. Immediata l’irruzione nel locale che ha consentito di arrestare P. A. 31 enne di Monserrato e la titolare del locale P. E., 40enne che peraltro avevano tentato di dileguarsi con l' auto. I carabinieri nel corso delle perquisizioni personale, veicolare, locale e domiciliare, hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, oltre a 1. 336 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita; sostanza da taglio; un taglierino con tracce della medesima sostanza stupefacente; e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Nel corso della perquisizione l'uomo è stato trovato anche in possesso di un machete della lunghezza di 50 centimetri, violando inoltre la misura cautelare dell’obbligo di dimora.