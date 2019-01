Quartu Sant'Elena. Furto d'auto, un arresto

A quartu sant'elena i militari della sezione radiomobile locale hanno arrestato per furto aggravato L. A., 37enne residente a Quartu, con precedenti di polizia. I militari durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l'uomo in Via San Benedetto a bordo di un' autovettura Lancia Y. L'auto era stata poco prima rubata nella Piazza Azuni ad un 46enne.

dopo l'intervento dei Carabinieri l'auto è stata restituita al proprietario.

L'uomo è stato condotto presso la sua baitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.