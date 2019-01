Teulada. Morto l'anziano investito sulle strisce pedonali

E' accaduto nel centro di Teulada. L'uomo, 90enne, mentre attraversava in via Sulcis sulle strisce pedonali, è stato investito da un'autovettura che si è dileguata immediatamente senza prestare soccorso all'anziano riverso a terra. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia per le cure mediche, in codice rosso. Ricoverato nel reparto di traumatologia dopo diverse ore l'uomo a seguito di un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, è purtroppo deceduto.



È Stato rintracciato il conducente dell'auto. S.L., 52enne residente a Teulada, operaio e senza precedenti penali, a distanza di un giorno si è recato spontaneamente presso la stazione Carabinieri di Teulada dove ha affermato la propria responsabilità, confessando ai militari di essere fuggito dal luogo dell'incidente per paura di conseguenze negative e di responsabilità anche di natura penale. L'uomo è stato deferito in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, fuga del conducente in caso di sinistro stradale e omissione di soccorso. Il veicolo, una Walkswagen Golf, è stato sequestrato dai Carabinieri di teulada che dovranno svolgere verifiche necessarie per stabilire definitivamente la dinamica e la natura dell'incidente nonché le cause che hanno portato al decesso dell'anziano.