Meteo. Cagliari: il forte vento fa chiudere i parchi cittadini

In via precauzionale è stata disposta la chiusura di tutti i parchi cittadini, dei cimiteri e della Galleria comunale d'arte, a causa del forte vento che in queste ore sta interessando Cagliari. La riapertura verrà comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo.

Sulla Sardegna imperversa forte vento di maestrale con raffiche che arrivano ai 40 km orari. La forte ventilazione da nord-ovest insiste maggiormente sulle zone costiere e in prossimita' dei rilievi. le intensita' maggiori si avranno sui settori costieri occidentali e settentrionali dell'isola. Durante le ore centrali e nel primo pomeriggio si assistera' ad una temporanea e

parziale attenuazione della ventilazione sulla Sardegna settentrionale. In seguito, in particolare a partire dalla serata di oggi vi sara' una nuova e piu' marcata intensificazione della ventilazione da nord-ovest su tutta l'isola, con raffiche che potranno essere di burrasca o burrasca forte su tutte le zone costiere e sui rilievi.