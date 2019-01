Battisti in carcere in terra sarda

Il ministro Bonafede assegna al carcere di Massama, nell'oristanese, il super latitante Cesare Battisti.

Arrivato all'aeroporto di Roma Ciampino direttamente dalla Bolivia, scortato da un corteo di forze dell'ordine è arrivato a Mssama intorno alle 17 e 30.

L'ex terrorista è entrato in carcere a bordo di un furgone con i vetri oscurati e una decina di auto al seguito con sirene spiegate.

Battisti deve scontare l'ergastolo per diversi omicidi politici e sarà sottoposto all'isolamento diurno, non potrà uscire e dialogare con nessuno, se non con le guardie carcerarie, non potrà guardare la tv ma solo leggere i giornali e sarà in una cella nella sezione di massima sicurezza riservata ai terroristi.

L'ergastolano attende l'intervento del suo avvocato, in arrivo da Milano.