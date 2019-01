CTM pronto ad installare 32 nuove pensiline di attesa

L’esperienza di viaggio influenza in maniera determinante la qualità della vita e, per chi usa il trasporto pubblico, il tempo di attesa in fermata è uno tra gli aspetti più determinanti. Per questa ragione CTM sta provvedendo a sostituire vecchie pensiline e introdurne di nuove in tutto il territorio dove si sviluppa la sua rete.



Nel complesso saranno 32 le nuove pensiline che, grazie a un finanziamento della Regione Sardegna, saranno installate a Cagliari, Decimo, Assemini, Elmas, Selargius, Monserrato e Quartu Sant’Elena. Di queste, 18 sono destinate a fermate che ne erano sprovviste, mentre le restanti 14 sono in sostituzione di altrettante obsolete. Entro marzo tutte le pensiline saranno collocate nei relativi siti.



I lavori di montaggio delle pensiline inizieranno nei prossimi giorni: “Il 21 Gennaio 2019 – annuncia Porrà -, come previsto nel cronoprogramma, inizieranno i lavori per l’installazione di una nuova pensilina presso il Policlinico Casula di Monserrato dove passano le linee 8, 29, QSA e University Express. L’attenzione della nostra Azienda è alta nei confronti del comfort dei nostri clienti alle fermate, soprattutto vicino ai Presidi Ospedalieri. Siamo già intervenuti sulle fermate dell’Ospedale Brotzu, con una grande pensilina di dimensioni maggiori, 4 metri per 1,70 m di profondità, dotata di tutte le informazioni, della palina elettronica e di circa 4/5 sedute, e stiamo installando un’altra pensilina di dimensioni standard di 3,2 metri per 1,40 m di profondità. Sempre in Via Peretti saranno collocate altre due pensiline di nuova installazione, una di fronte all’altra, all’altezza dell’Ospedale Brotzu, vicino al Tennis Club Su Planu, dove transitano le linee 19, QS, QSB e University Express.



Le nuove installazioni sono orientate a garantire l’accessibilità di tutti i passeggeri, soprattutto quelli con bisogni speciali di mobilità: “Stiamo lavorando per incrementare l’accessibilità delle nostre fermate per le persone con disabilità - dichiara il Presidente di CTM SpA, l’Avvocato Roberto Porrà - È importantissimo che continui la collaborazione tecnica con le Amministrazioni Comunali a riguardo degli interventi infrastrutturali, come il rifacimento dei marciapiedi, che sono di esclusiva competenza dei Comuni. Questa collaborazione ha già portato un miglioramento dell’accessibilità di diverse fermate coinvolte in interventi di più complessiva riqualificazione urbana. È stato il caso del Comune di Cagliari, che ha migliorato le fermate del viale Regina Elena, o del Comune di Assemini per le fermate di Corso Europa e corso Africa, dove sono state realizzate piattaforme ad hoc e del Comune di Quartu Sant’Elena con la pensilina di via San benedetto, angolo via Bonn, con una piattaforma in quota che permette la salita e la discesa della persona con disabilità, in totale autonomia.”



A Cagliari saranno montate tre nuove pensiline: una in Largo Carlo Felice presso la Rinascente e una nel marciapiede del Palazzo Civico, dove ci sono le fermate delle linee 1 e 8, una in via Abruzzi angolo via Campeda collegata con le linee 1, 3, 9 e University Express.



Ormai conclusi i lavori stradali nella Viale Regina Elena, saranno reinstallate anche le pensiline sotto il Bastione di Saint Remy, dove transitano le linee 6, 7 e 10.



I lavori interesseranno anche le pensiline di Assemini: una verrà posizionata in Via Carmine, nei pressi dell’Hotel Grillo, dove passano le linee 9 e 19, una in Corso Europa presso le Scuole, due in Corso Africa all’angolo con Via Porto Torres. Una pensilina di nuova installazione sarà inserita in Via Taloro (angolo Via Tevere).



Due pensiline saranno installate nella strada Sulcitana Elmas (Fronte via Talamone e Angolo Via del Mare).



A Decimomannu due pensiline saranno in centro, in via Nazionale e una al capolinea della linea 9 presso la Stazione Ferroviaria.



“Le novità non finiscono però qui – conclude Porrà – in tempi che auspichiamo brevi, i nostri passeggeri potranno beneficiare di ulteriori pensiline non appena sarà conclusa la procedura di gara promossa dalla città Metropolitana di Cagliari che offrirà nuove pensiline di fermata in tutti i 17 Comuni che ne fanno parte, tra i quali naturalmente sono ricompresi anche gli 8 collegati da CTM.”