Cagliari. Inseguimento notturno con speronamento, un arresto per droga

Inseguimento notturno per le vie di stampace che ha visto protagonista un pregiudicato di Assemini che cercava di sfuggire al controllo di un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari. Sono le 03:50 circa, quando in via mameli i carabinieri hanno notato con atteggiamento sospetto un uomo alla guida di una volvo. Quando la gazzella del radiomobile tenta di controllarla, l'auto con alla guida P.F. 32enne di Assemini, si da' a folle fuga, percorrendo anche contro mano, l’intero quartiere di stampace.

I carabinieri giunti all’altezza di via Riva di Ponente riescono ad affiancarlo al lato guida e lui, con il tentativo di seminarli, ha speronato l'auto dei militari, ma è stato comunque bloccato.

Dopo averlo immobilizzato i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione sia sul veicolo che a casa dell'uomo, sequestrando cinque dosi termosaldate di cocaina, piu’ di 3. 000 euro in contanti provento dell’attivita’ illecita, materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. L’uomo e’ stato arrestato.

E’ accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e lesioni a p. U. , dal momento che i due militari sono rimasti feriti nell’impatto.