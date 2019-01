Tempio. Raggiri e truffe, arrestato un dipendente di Poste Italiane

Per anni ha prelvato parte delle pensioni degli anziani che si recavano alle Poste per incassare le somme.







La Polizia di Stato di Tempio Pausania ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di un 44enne, per truffa aggravata.

L’uomo, nel corso degli anni, si è reso protagonista di numerosi raggiri nei confronti di svariate persone.

Il 44enne, infatti, abusando della sua qualità di addetto allo sportello dell’Ufficio di Poste Italiane S.p.a. di Bassacutena, ha approfittato della fiducia delle numerose persone anziane (attualmente i casi accertati sono una ventina) alle quali, con svariati strattagemmi, ha sottratto parte delle piccole pensioni percepite.

Solo recentemente, alcune persone hanno denunciato i fatti alla Polizia di Stato del Commissariato di Tempio Pausania e grazie alle indagini, peraltro svolte con la collaborazione di Poste Italiane, si è potuto appurare e ricostruire il modus operandi del soggetto.

L’uomo, faceva inserire due volte il codice pin associato al libretto postale delle vittime, adducendo un malfunzionamento del sistema.

Così facendo riusciva ad appropriarsi di una cifra identica a quella prelevata, che il più delle volte corrispondeva alla pensione mensile.

E’ stato altresì documentato che il soggetto spendeva il maltolto nel gioco o nell’acquisto di gratta e vinci per un ammontare non compatibile con i guadagni da lui lecitamente percepiti.

Il totale delle somme frodate è in fase di accertamento, ma supera già i 30.000 Euro.

La squadra Anticrimine del Commissariato P.S. di Tempio P. invita le potenziali parti offese dal reato a rivolgersi presso i propri Uffici per denunciare l’accaduto.