Galtellì, spari contro il Municipio

Durante la notte è stato esploso un colpo di fucile verso la finestra di un ufficio del Municipio di Galtellì. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione, avvertiti da alcuni dipendenti comunali che hanno trovato i vetri e la persiana danneggiata.

Rilievi tecnici effettuati dai militari della Compagnia di Siniscola le indagini sono in corso e al vaglio ogni ipotesi.

Solidarietà al Sindaco del Comune del sassarese da tutte le forze politiche.

"Chi agisce nell'ombra deve essere isolato perché con un atteggiamento così codardo offende i sentimenti di tutta la comunità. Rinnoviamo la nostra solidarietà al sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu per l'atto intimidatorio che colpisce, ancora una volta, in modo ignobile lui personalmente e l'istituzione che rappresenta". Così il presidente della Regione Francesco Pigliaru.

"Sono certo che la migliore risposta sia quella di continuare a impegnarsi al fianco di tutti gli amministratori locali per sostenere il processo di crescita e sviluppo dei Comuni", - aggiunge il Presidente Pigliaru. "Noi stiamo facendo la nostra parte con progetti duraturi: dal progetto Iscol@ alla videosorveglianza alla banda ultralarga alle risorse che alimentano la programmazione territoriale. Al governo ribadiamo l'invito di mantenere gli impegni assunti con la sottoscrizione dei protocolli per la sicurezza oggi largamente disattesi"