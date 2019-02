Il Comune di Sanluri vieta circhi e spettacoli con animali selvatici ed esotici

Con un' ordinanza il sindaco di Sanluri Alberto Urpi mette al bando dal territorio comunale il circo e gli spettacoli che utilizzano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.



<Abbiamo raccolto segnalazioni da tanti nostri concittadini sensibili all'utilizzo di animali negli spettacoli circensi - spiega il sindaco Alberto Urpi - Abbiamo invece ricevuto plausi e consensi per recenti spettacoli nel nostro Comune che non prevendono l'uso di animali. Abbiamo deciso che preferiamo privilegiare l'antica arte circense fatte di svago, abilità, arte, rispettando invece gli animali e le loro propensioni naturali>.



L'ordinanza indica che è fatto assoluto divieto nel territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti nel rispetto delle condizioni contenute nelle Linee Guida emesse il 19 aprile 2006 dalla commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie in via di estinzione, o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile.

Inoltre è fatto assoluto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, animali indicati nelle linee guida emesse il 19 Aprile 2006 dalla Commissione Scientifica CITES.