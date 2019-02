Cagliari. Aggredito e derubato in un centro scommesse di via Roma

I carabinieri di Cagliari hanno arrestato per il reato di rapina un pregiudicato senegalese di 40 anni. I militari nel corso di un ordinario servizio di pattuglia nel centro città, sono intervenuti presso un noto centro di scommesse sportive di via Roma, nei pressi della stazione ferroviaria, punto di ritrovo di numerosi extracomunitari. Il pregiudicato extracomunitario stava importunando verbalmente un giovane cliente che all’interno del centro scommesse stava usufruendo della macchinetta cambia monete, l'uomo dopo aver chiesto insistentemente del denaro, lo ha afferrato al collo spintonandolo violentemente per poi sottrargli dalla tasca dei pantaloni una banconota da 50 euro. Dopo essere riuscito nell’intento il giovane senegalese si è dato alla fuga uscendo dal centro scommesse e dirigendosi nelle vicina Piazza del Carmine. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti immediatamentee intercettando subito il giovane in compagnia di altri suoi connazionali, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale, lo hanno arrestato.