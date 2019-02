Donna morta a Torregrande "nessun segno di violenza"

Prosegue l'inchiesta per la morte della donna trovata cadavere pochi giorni fa a Torregrande.

La Procura della Repubblica e la Questura di Oristano continuano ad indagare sulla vita della donna 57enne che viveva nella casa colonica di Torregrande e che occupava abusivamente da diversi anni assieme al compagno di 72 anni, col quale si era sposata pochi mesi fa.

Per conoscere con certezza le cause della morte bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici.

Al momento, l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella di una morte per cause naturali, visto le pessime condizioni di salute della donna e in considerazione del fatto che assumesse vari farmaci senza un adeguato controllo medico unitomad una vita sregolata.

Intanto la casa colonica tra la pineta litoranea di Torregrande e le risaie di Brabau resta comunque sotto sequestro assieme alle aree di pertinenza che giovedì erano state minuziosamente esaminate dalla Polizia scientifica.