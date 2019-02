Cagliari più vicina ai cittadini in condizioni di disagio. Protocollo d'intesa con l'ATS

Prosegue il lavoro interistituzionale finalizzato a coordinare in modo efficace risorse e obiettivi, per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle cittadine.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Comune di Cagliari e l' ATS – ASSL Cagliari.

Questa nuova intesa si propone di realizzare la Progettazione integrata di interventi innovativi a valenza sociosanitaria per l'inclusione sociale, e l'organizzazione della presa in carico delle persone in condizioni di fragilità in risposta ai bisogni complessi socio-sanitari.



Anche in questo caso è evidente la forte la convergenza tra la ASSL Cagliari e il Comune per dare attuazione ad un piano di lavoro integrato, fondato su una strategia di lavoro, nel sociale e nel sociosanitario, concertato e partecipato.



L'impegno delle due Istituzioni, evidenziano l'assessore Marras e il direttore dell'Area sociosanitaria di Cagliari, Luigi Minerba, renderà possibile concretizzare una sinergia efficace nel lavoro con e per le persone, per esempio nel contrasto della grave emarginazione, nel realizzare il programma per il Dopo di noi e per la Vita indipendente delle persone con disabilità, e di numerose altre iniziative per far crescere l' inclusione sociale nella nostra città.